اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي بين السعودية وكوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الكورية، بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، ومفوض الجمارك الكورية الجنوبية كوانغ هيو.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتيسير التجارة، خلال تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى جمارك البلدين، مما يسهم في تسريع فسح البضائع في المنافذ الجمركية، ويعزز من التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن زيارة وفد الجمارك الكوري للهيئة، وذلك لعقد الاجتماع الدوري الثالث بين الجانبين، إذ جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة عدد من الموضوعات الجمركية المشتركة. واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع مبادرة «الفسح خلال ساعتين»، والتي تهدف إلى توحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، إضافة إلى استعراض خدمة «الموظف الرقمي» والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للمكلفين والعملاء، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلوله في جميع المجالات: الزكوية والضريبة والجمركية.
وزار الوفد الكوري أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وجرى الاطلاع على البرامج التدريبية والتقنية المستخدمة في بناء قدرات موظفي الهيئة.
أهداف المذكرة
- تعزيز أمن سلسلة الإمدادات.
- تيسير التجارة بين البلدين.
- تبادل الامتيازات للمشغلين الاقتصاديين.
- تسريع فسح البضائع في المنافذ.
- تعزيز التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين.
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