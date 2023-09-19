تأهيل 15 قيادية بالقطاع اللوجستي في سنغافورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية المرحلة الثانية من برنامج تطوير قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي لتأهيل وتمكين 15 قيادية في سنغافورة، وذلك بالشراكة مع أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (SCALA).

ويتضمن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات وحضور ورش العمل المصممة خصيصًا مع أهم القيادات النسائية في القطاع اللوجستي.

وتستمر المرحلة الثانية لمدة أسبوعين في سنغافورة حيث التدريب العملي في أهم الشركات اللوجستية.

يذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA) أكاديمية متخصصة يستفيد منها 300 جهة وتقدم العديد من البرامج المتخصصة في القطاع اللوجستي.