تعاون بين البنك الإسلامي ومنظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبرم البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العالمي في الأمن الغذائي، وإحداث تغيير في الاستدامة الزراعية وتوفير إمدادات غذائية مستدامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العالمي في الأمن الغذائي، وإحداث تغيير في الاستدامة الزراعية وتوفير إمدادات غذائية مستدامة. وركزت الاتفاقية على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتزويدهم بتقنيات بأسعار معتدلة قابلة للتكيف لضمان الأمن الغذائي بين صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية. وأكد نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في كثير من البلدان الأعضاء بالبنك.

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