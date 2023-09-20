شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفرض إيلون ماسك رسوماً لاستخدام «إكس»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن مالك منصة «إكس» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في طريقه لجعل الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً بـ«تويتر» غير مجانية.

ففي بث مباشر على المنصة، قال ماسك إن الشركة تنتقل إلى فرض رسوم شهرية صغيرة مقابل استخدام المنصة، مبيناً أن مثل هذا التغيير سيكون ضرورياً للتعامل مع مشكلة الحسابات الآلية (البوتات) على المنصة.

وأضاف أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه التفكير فيها لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية، إلا أنه لم يذكر تكلفة الاشتراك الجديد، لكنه وصفه بأنه مبلغ صغير من المال.

أيضاً كشف ماسك عن إحصاءات جديدة للمنصة، مشيراً إلى أنها تضم الآن 550 مليون مستخدم شهرياً ينتجون ما يتراوح بين 100 و200 مليون منشور يومياً.

ولم يتوسع ماسك في خطته لتحصيل رسوم إكس أو متى قد يحدث مثل هذا التغيير. ولكن منذ استحواذه على المنصة أواخر شهر أكتوبر العام الماضي، كانت الشركة تدفع مستخدميها للاشتراك في خدمتها X Premium، المعروفة سابقاً باسم Twitter Blue.

ومقابل 8 دولارات أمريكية شهرياً أو 84 دولاراً سنوياً، توفر خدمة الاشتراك مجموعة متنوعة من المزايا، مثل القدرة على تعديل المنشورات، وخفض عدد الإعلانات المعروضة إلى النصف، والتصنيفات ذات الأولوية في البحث والمحادثات، والقدرة على كتابة منشورات أطول.