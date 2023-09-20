الملتقى المهني

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وشهد الملتقى التعريف بإدارة العلاقات الوظيفية، وإقبال خريجات جامعة الملك عبدالعزيز والباحثات عن العمل بمدينة جدة، فضلًا عن وجود عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمعرض التوظيف وريادة الأعمال، حيث جرى التعريف بالفرص الوظيفية وفرص التدريب على رأس العمل والتدريب التعاوني بهذه الجهات، في حين صاحب فعاليات الملتقى عدد من الاستشارات المهنية كتحكيم السيرة الذاتية وتعزيز الفرص الوظيفية المقدمة من ذوي الاختصاص، وإجراء المقابلات الوظيفية الافتراضية.
يذكر أن أعمال الملتقى ستستمر حتى غد الخميس 6 ربيع الأول الجاري، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.
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