شكرا لقرائتكم خبر الرياض مقر لأول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، بمدينة الرياض، أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بحضور عدد من المسؤولين، وأعضاء من المجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط يمثلون 49 دولة.

وأوضح الجاسر خلال التدشين، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للمكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المنظمات الدولية، ودورها البارز في صناعة الطيران والنقل الجوي.

منوها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين (حفظهما الله).

وأشار إلى أن افتتاح المكتب بالعاصمة الرياض، يأتي امتدادا للنجاحات المتتابعة في هذا المجال، إذ فازت المملكة بعضوية مجلس منظمة «الإيكاو» للطيران المدني، ورئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة «الإيكاو»، مما يعكس الدور المحوري للمملكة وجهودها الواسعة في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبرز بوضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية، مضيفا بأن هذا الافتتاح سيسهم في توسيع أفاق الفرص في سوق النقل الجوي، وتعزيز مصالح المطارات الأعضاء في المجلس العالمي، بما يحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران الهادفة لتعزيز الربط الجوي مع دول العالم، خلال الوصول إلى 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030.

من جانبه، بين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن تدشين أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بمدينة الرياض، يعكس ريادة المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع الطيران عالميا، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن توسع المجلس العالمي للمطارات ليشمل الشرق الأوسط، يؤكد أن المنطقة تشهد نموا وفرصا عالمية في عدد من المجالات المختلفة، والطيران أحد تلك المجالات.

وأفاد بأن التدشين يأتي استمرارا لجهود قطاع الطيران المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تحسين تجربة المسافرين خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث، على أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع رائدا في الشرق الأوسط، خلال مطارات محورية عالمية في المملكة، إذ فازت باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بمدينة الرياض، ممثلة في شركة مطارات القابضة.

مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط