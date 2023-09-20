إطلاق خدمة التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة

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وتهدف الخدمة إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، وتركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.
وستسهم خدمة «التحقق المهني» في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة، وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديميا لسوق العمل، بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج «الاعتماد المهني» إلى تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية.
خدمة التحقق المهني
أطلقتها:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
- تطبق المرحلة الأولى من الخدمة تدريجيا في 62 دولة عبر منصة موحدة.
- التأكد من حصول الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى المملكة.
- التركيز على المهن والوظائف التي تتطلب الحصول على مؤهل أكاديمي.
- التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة.
- رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة.
- ضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديميا لسوق العمل.
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