شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: نظام "البيع والتأجير" يسهم في تطوير القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأكد أن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، لا سيما أن النظام يُعد رافدًا تشريعيًا مهمًا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.

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فضلًا عما يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.

زيادة المعروض من المنتجات العقارية

أوضح الحقيل أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة.

إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري، كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

تجربة لجنة البيع والتأجير

كما أكد الحقيل أن الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما جرى العمل به في الفترة الماضية، من خلال الضوابط التي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة، في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.

ونوه بأن النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشروعات البيع والتأجير على الخارطة، بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيسي لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.