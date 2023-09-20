شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط والغاز 0.6% لتصل إلى 101 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 101 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالاسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وقد ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.6 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 67.4 مليون برميل يوميا.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام، فقد ارتفعت خلال شهر يونيو 2023 بنحو 80 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 43.1 مليون برميل يوميا حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك بنسبة %1% لتصل إلى نحو 14.9 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا.