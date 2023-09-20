شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نائب وزير التجارة الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين مع نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة، وزيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.