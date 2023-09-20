شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يشارك في تكريم المشروعات المتميزة بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في حفل تكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات والمشاريع المتميزة في المجال العمالي والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجان الوزارية "العمل - والشؤون / التنمية الاجتماعية - والخدمة المدنية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت أعمالها اليوم 19 سبتمبر 2023م في مدينة مسقط.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والشركات المتميزة في مجال التوطين، وأفضل مشروع صغير، والمشروعات والشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي.

المشروعات المتميزة بالخليج

كُرم من جانب المملكة في مجال الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية معالي نائب وزير الخدمة المدنية سابقاً عبد الرحمن عبدالمحسن آل عبد القادر، ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقاً عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبد العزيز بن بتال، والمستشار بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن علي الجداوي، وأمين عام اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري لؤي بن إبراهيم قاضي.

كما تم تكريم شخصية رائد العمل الجماعي عبدالله بن صالح العثيم، وفي مجال المشاريع الرائدة في القطاع التطوعي الأهلي منصور أحمد صبري، وفي مجال المشاريع الرائدة في القطاع التجاري الخاص الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عصاب المنديل.

وفي مجال الاحتفال التكريمي التاسع عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، تم تكريم الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الأدريسي، و الرئيس التنفيذي في شركة نورة لتعليم القيادة سعد التويم.

وفي مجال الاحتفال التكريمي الثاني عشر لأصحاب أحسن مشاريع صغيرة بدول محلس التعاون لدول الخليج العربية، كُرمت صاحبة مشروع مركز بيت الشجرة الترفيهي، نجلاء السعدون.