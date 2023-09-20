شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في 10 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 6 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 94.40 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 95.96 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو 0.3% إلى 91.49 دولار للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 10 أشهر البالغ 93.74 دولارًا للبرميل الذي بلغته في اليوم السابق.

انخفاض المخزونات الأمريكية

أظهرت بيانات بالقطاع يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقًا لمصادر بالسوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وكان محللون توقعوا انخفاضًا قدره 2.2 مليون برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان سكيوريتيز: "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج".

وأضاف: "ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الحالي ستبقى دون تغيير".