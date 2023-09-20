شكرا لقرائتكم خبر عن 6 التزامات على المشرف المرافق للمعتمرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من الالتزامات على المشرف المرافق للمعتمرين، نستعرضها في السطور التالية..

1. القيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق راحتهم.

2. حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب).

4. المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين.

5. توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

6. في حالة وفاة أحد المعتمرين الحضور بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.