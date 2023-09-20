شكرا لقرائتكم خبر عن شركات «جافزا» تناهز 10 آلاف في مجتمع أعمال متعدد الجنسيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

واصلت المنطقة الحرة في جبل علي، «جافزا»، تسجيل مستويات نمو، في النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث نجحت في استقطاب مزيد من الشركات العالمية والإقليمية، لما تتميز به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة من التشريعات التي تحفز على الاستثمار فيها، مع العلم أن التخصصات التي تعمل فيها الشركات الجديدة، هي من شتى القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية والصحية، وغيرها.

وبحسب وثيقة صدرت حديثاً عن موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، استقطبت «جافزا» 420 شركة جديدة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية يونيو/ حزيران، من العام الجاري، (بمتوسط 70 شركة شهرياً)، وبنمو 4.5%، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة فيها لنحو 9770 شركة، مقارنة بـ9350 شركة، نهاية العام الفائت. وبهذا فإن "جافزا" تتجه لتجاوز 10,000 شركة بنهاية 2023.

إشغالات مرتفعة

ارتفعت نسب إشغال المستودعات والمخازن بشكل قياسي إلى 93%، نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع 89%، نهاية العام الفائت، بينما استقرت نسب إشغالات الأراضي عند 89%، وهي ذات النسبة المسجلة تقريباً، نهاية 2022، وكذلك استقرت في نسب مواقع العمال قيد الإنشاء عند 79%، بينما تراجعت بشكل طفيف جداً في المكاتب إلى 78%، مقارنة مع 79%، كما في نهاية 2022.

مساهم قوي

وتسهم «جافزا» بحصة هي الأكبر على صعيد تجارة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية، ودبي على وجه التحديد، لا سيما تجارة المناطق الحرة التابعة للدولة، لكونها مجتمع الأعمال الأكبر من نوعه والأكثر تعدداً وتنوعاً في الإمارات والمنطقة، حيث تحتضن 100 شركة من قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة عالمياً.

وتعد البوابة التجارية للإمارات ودول الإقليم، وممر العبور العالمي للبضائع وإعادة الصادرات، حيث وصلت تجارة الدولة الخارجية غير النفطية إلى 1.24 تريليون درهم في النصف الأول 2023.

مجتمع متعدد

وبلغ عدد الشركات العاملة في «جافزا» والمملوكة، جزئياً أو بالكامل، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 2400 شركة ( تمثل 25% من إجمالي العاملة في المنطقة)، ما يبرز دورها في حركة التجارة على مستوى الإقليم.

وتشمل قائمة أهم الأعمال لتلك الشركات، قطاعات وأنشطة عدة ومهمة، مثل الأغذية والمرطبات، الخدمات اللوجستية، تجارة التجزئة والتجارة العامة، المعادن، الفولاذ، الإنشاءات، والمواد الكيماوية.

فرص عمل

عززت «جافزا» من رصيد فرص العمل في دبي والإمارات عموماً، بخلق أكثر من 135 ألف فرصة عمل، وبذلك، فهي محرك اقتصادي نشط، وبيئة متكاملة من الأعمال والاستثمارات، حيث تطورت المنطقة الحرة لتلعب دوراً فعالاً في التجارة، ولتصبح مجتمعاً للعمل الذكي، يوفر فرصاً غير مسبوقة للنمو والوصول إلى الأسواق بأنواعها.

وتحقق الشركات المسجلة في «جافزا»، ما يُعادل 104.2 مليار دولار من قيمة التجارة على أساس سنوي، وقد صُممت منظومتها لتلبية احتياجات شركات التصنيع والتجارة.

مزايا

ومنحت «جافزا» للمستثمرين، العديد من المزايا والخصائص المتعددة، على رأسها أنها تعد منصة هدفها بناء الجسور العالمية، وتوفر ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاء من ضريبة الشركات لمدة 50 عاماً، وامتيازاً قابلاً للتجديد، كذلك إعفاء من أية قيود على ترحيل رأس المال إلى الخارج، ومن رسوم الاستيراد وإعادة التصدير، ومن أية القيود على العملات، وإمكانية رهن عقار عمل المستثمر، ومن ضريبة الدخل على الأفراد، وتوفر الخدمات الجمركية داخل أسوارها، وإعفاء من أية قيود على استقدام الكفاءات والعمالة الأجنبية