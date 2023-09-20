شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحجز مقعداً ضمن أفضل 50 فندقاً حول العالم 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل «أتلانتس ذا رويال» قائمة أفضل 50 فندقاً حول العالم في العام 2023، والتي تم الإعلان عنها في حفل افتتاحي أقيم مساء الثلاثاء في قاعة جيلدهول بلندن.

وحاز «أتلانتس ذا رويال» على المرتبة 44 في قائمة شملت فنادق من 35 موقعاً عبر القارات الست؛ ووصفه فريق إعداد الحفل بأنه «الفندق الأكثر بذخاً».

فهو يضم أكثر من 90 حوض سباحة، ومطعم حائز على نجمة ميشلان وتم تكريم خمسة من مطاعمه، في وقت سابق من هذا العام، في حفل دليل ميشلان. وفيه أول نادي نوبو شاطئي على الإطلاق، ونافورة نار ومياه، بجانب أنه المكان الذي شهد حفل الفنانة العالمية بيونسيه.

ونال المركز الأول في القائمة الفندق البوتيكي الإيطالي «باسالاكوا»، وهو فندق فاخر مكون من 24 غرفة يقع في بحيرة كومو في إيطاليا.

ومن الفنادق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمت القائمة فندقان من الفنادق المغربية، حيث احتل فندق المأمونية المركز السادس وفندق رويال منصور المركز الثالث والعشرين.