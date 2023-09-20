شكرا لقرائتكم خبر عن احسب سعة التكييف على موقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح المركز السعودي لكفاءة الطاقة الفرصة لجميع المستهلكين لحساب سعة التكييف بالمنازل والمرافق من خلال موقعه الإلكتروني هنا، عبر وضع أبعاد الغرفة "العرض والطول" فتظهر النتائج المثالية للسعة المناسبة.

وأوضح أن جهاز التكييف يُعد أكثر الأجهزة المنزلية استخدامًا واستهلاكًا للطاقة الكهربائية بنسبة 70% من استهلاك الطاقة المنزلية، خاصة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

مفعول علامة الجودة السعودية

أكد المركز أهمية تطبيق "تأكد" الذي يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وأيضًا على الإطارات للمركبات.

ويعمل التطبيق الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين.