شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 % في أغسطس، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 % من 6.8 % في يوليو إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير.

وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 % قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلى حوالي 5 % في أكتوبر، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2 %.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس ليصل إلى 5.5 % من 5.25 %.