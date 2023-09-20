وزارة التجارة تطرح لائحة لجان الغرف التجارية لآراء العموم والمهتمين عبر منصة “استطلاع”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء المرئيات حيال مسودة اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وذلك حتى الثالث من شهر أكتوبر 2023، من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية على الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/5/Pages/default.aspx.

وأكدت الوزارة على أن اللائحة تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء اللجان في اتحاد الغرف والغرف التجارية والرفع من كفاءاتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وزيادة تنافسية قطاع الأعمال.

كما حرصت الوزارة على تعزيز دور اللجان بالإسهام في تطوير مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة القصوى من الفرص والمزايا النسبية لمناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال أدوارها المتمثلة في العمل على حصر تحديات القطاع الخاص، وتحفيز وجود كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة.