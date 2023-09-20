شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر تسجل 2210 جنيهات للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعا ملحوظا بحوالى 10 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2210 جنيهات للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1930 دولارا في تداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.





تفاصيل حركة الذهب عالمياً شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال تداولات أمس الثلاثاء لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين وذلك في ظل تراجع الدولار من أدنى مستوياته في 6 أشهر، قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1934 دولار للأونصة بعد أن ارتفع اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.5% ويربح 10 دولارات للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1934 دولار للأونصة.

استطاع الذهب أن يجتذب المزيد من عمليات الشراء منذ بداية الأسبوع مستغلا تراجع الدولار وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليتمكن الذهب من كسر مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة الذي استطاع أن يوقف ارتفاع الذهب خلال الفترة الأخيرة.

تحليل جولد بيليون يؤكد أن تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى، يأتي هذا قبل قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية هذا الأسبوع من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

التوقعات في الأسواق أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، إلا أن تركيز الأسواق سينصب على بيان البنك الفيدرالي وتوقعات أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

أيضاً من المتوقع أن يشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن مخاطر التضخم لم تنتهي بعد وأن البنك يبقى في وضع الانتظار وترقب المزيد من البيانات التي تصدر قبل اتخاذ قرار الفائدة.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع بشكل قياسي خلال جلسة الأمس وسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007 عند 4.415%، وذلك قبل أن تتراجع ولكنها تظل بالقرب من أعلى مستوياتها.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية يزيد من جذب الاستثمارات بعيداً عن أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، إلا أن الذهب استطاع الصمود منذ بداية الأسبوع بدعم من زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.

المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية وجدال المشرعين الجمهوريين حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الإنفاق المالي الأوسع، دعمت الذهب كملاذ آمن منذ بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من جهة أخرى نجد أن مؤشر الدولار قد حاول الارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة تقترب من 0.1% ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكنه شهد جلستين متتاليتين من الهبوط، وهو ما ساعد الذهب على الارتفاع منذ بداية الأسبوع.