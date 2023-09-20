شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة لـ«الدار» مع «نيكي بيتش» لإطلاق مشروع سكني فاخر في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

كشفت شركة الدار العقارية («الدار») عن إبرام شراكة مع «نيكي بيتش جلوبال» («نيكي بيتش»)، شركة الضيافة الفاخرة المعروفة عالمياً بمجتمعاتها السكنية الراقية وأنديتها الشاطئية ومنتجعاتها الفريدة ذات المفاهيم المبتكرة. وبموجب الشراكة الجديدة، سيتعاون الطرفان في تطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش» ضمن مجمّع كبير على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتهدف الشراكة مع «نيكي بيتش»، المعروفة بتقديم تجارب مميزة في عالم الرفاهية والفخامة، إلى تقديم تصوّر جديد كلياً لمفهوم العيش في المناطق الساحلية برأس الخيمة، وذلك عبر دمج تصاميم الدار العصرية المميزة مع ما اشتهرت به «نيكي بيتش» من أسلوب حياة فخم ومساكن راقية نابضة بالحياة. ويقع مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» السكني، وهو الأول للدار في رأس الخيمة، بين منتجع «ريكسوس باب البحر» ومنتجع وسبا «دبل تري من هيلتون» في جزيرة المرجان، واللذين استحوذت عليهما الدار عام 2022.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «تشكل شراكتنا مع نيكي بيتش محطة مهمة ضمن جهود الدار المستمرة لتوسيع حضورها في رأس الخيمة. ستمكننا هذه الشراكة من تطوير مشاريع سكنية متميزة في الإمارة التي تشهد نمواً متواصلاً كمركز حيوي للاستثمار والسياحة. ولا شكّ أن اسم نيكي بيتش الرائد وما تتمتع به العلامة التجارية من مكانة عالمية مرموقة وسجل متميز في مجال الضيافة الراقية، يتماشى تماماً مع رؤية الدار لتصميم تجارب مميزة ومجتمعات نابضة بالحياة. نتطلع قريباً إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المخطط الرئيسي للمشروع».

عملاً برؤية المؤسس جاك بنرود، والرئيس التنفيذي لوسيا بنرود، نجحت «نيكي بيتش» في بناء مكانة رائدة واسم مرموق لعلامتها التجارية كمفهوم مبتكر وفريد للنوادي الشاطئية الفاخرة التي تجمع بين عناصر الموسيقى وتجارب تناول الطعام والترفيه، وعالم الأزياء والأفلام والفنون تحت مظلة واحدة. واليوم، لم يعد مفهوم تجربة نيكي بيتش يقتصر على مراكزها الدولية حيث بنت العلامة التجارية اسماً عالمياً عريقاً يرمز إلى أسلوب الحياة العصرية والضيافة الفاخرة من خلال محفظة واسعة تضم 11 نادياً شاطئياً، و5 فنادق ومنتجعات، ووحدات سكنية تحمل اسم «نيكي بيتش»، وقسماً مختصاً بالأزياء، والمناسبات الخاصة، إلى جانب مؤسسة النفع العام غير الهادفة للربح «نيكي كيرز». وتتمحور الشراكة الجديدة حول التزام مشترك من الطرفين بالابتكار والجودة وتلبية توقعات العملاء كأولوية رئيسية، حيث ستدمج خبرات الدار في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة، مع تميّز «نيكي بيتش» بتوفير تجارب تفاعلية فريدة بما يرسي معايير جديدة على مستوى القطاع من حيث رضا العملاء وسعادتهم.

من جهته، قال جهاد الخوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون مشروع ’نيكي بيتش ريزيدنسيز‘ في جزيرة المرجان برأس الخيمة تصوّراً جديداً بالكامل لأسلوب الحياة الراقي في المناطق الساحلية. ويسعدنا أن نتعاون مع الدار لتطوير هذا المشروع المميز، إذ يشكل تعاوننا مزيجاً مثالياً بين خبرات الدار في بناء مجتمعات مزدهرة والمكانة المتميزة لـ ’نيكي بيتش‘ في تقديم تجارب فريدة لأسلوب الحياة العصري. وسينعم قاطنو الوحدات السكنية الفاخرة للمشروع بمساحات متقنة التصميم ليعيشوا تجربة مفعمة بالفخامة تنسجم مع ما تشتهر به مجتمعات نيكي بيتش».

وقالت لوسيا بنرود، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «سيوفر مشروع نيكي بيتش ريزيدنسيز فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة نيكي بيتش الرائدة في هذه المنطقة المزدهرة والنابضة بالحياة. ونتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميّز، مستندين إلى رؤيتنا الطموحة لتوسيع محفظة مجتمعاتنا العالمية الفاخرة، وثقتنا بجاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية لقاعدة عملائنا تمنحهم فرصة للاستمتاع بالحياة على شاطئ البحر بأسلوب جديد ومميز».

سيحتضن مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» شققاً مفروشة ومجهزة بالكامل مع مساحات معيشية أنيقة وشرفات واسعة تمتاز بإطلالات ساحرة على مياه الخليج العربي. وتضم المساحات المشتركة مرافق شاطئية مع صالة استراحة ومطعم، وجناحاً خاصاً للضيافة لاستضافة التجمعات واللقاءات، مما سيمنح المكان أجواءً رائعة توحي بشعور التواصل والترابط والتجارب المشتركة بين القاطنين. سيكون المشروع أيضاً أول مجتمع سكني يركز على الصحة والرفاهية في رأس الخيمة حاصل على شهادة «فِت ويل» (FitWel ) العالمية لمعايير المباني الصحية، ما يعكس التزام الدار ببناء مجتمعات صحية تدعم رفاهية سكانها وترتقي بجودة حياتهم.