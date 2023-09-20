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إدراج وبدء تداول أسهم «لومي للتأجير» في «تداول» الإثنين المقبل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت تداول عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة لومي للتأجير في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين 10/03/1445 هـ الموافق 25/09/2023م برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

وقالت في بيان على «تداول»: إن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأضافت أنه يتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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