شكرا لقرائتكم خبر عن الشحن اللاسلكي.. أمل جديد لإنعاش مبيعات السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستحوذ السيارات الكهربائية على نسبة متزايدة من إجمالي حصة سوق السيارات كل عام، حيث ارتفعت من 4% في عام 2020 إلى 14% في العام الماضي. لكن مع ذلك ما يزال بعض المستخدمين يرفضون التحول لها. ومن بين أسباب الرفض هو الافتقار إلى البنية التحتية للشحن التي تعتمد على الليثيوم، لذا قد يكون الشحن اللاسلكي حلاً لهذه الأزمة.

وتقول صحيفة "لاس فيغاس هيرالد" أن الطرق الكهربائية في جميع أنحاء العالم كحل محتمل لتكملة الشحن الثابت، مما يسمح لسائقي السيارات الكهربائية بشحن سياراتهم لاسلكيًا أثناء القيادة. ويمكن لهذه الطريقة شحن المركبات بأي شكل من الأشكال، سواء حافلات أو شاحنات صغيرة أو سيارات ركاب أو شاحنات، ويمكن أيضًا شحن السيارة أثناء القيادة أو أثناء التوقف.

وتقوم عدد من الشركات، بمحاولات تطوير على طريقة الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية مع العديد من المشاريع التجريبية ودراسات الحالة العاملة في السويد والنرويج وإيطاليا وغيرهم. وتكلف أحد المشاريع في السويد، الذي يربط المطار بمدينة فيسبي، حوالي 10.5 مليون دولار وتم تمويله بالكامل تقريبًا من قبل إدارة النقل السويدية.

طرق كهربائية

ويمكن أن تكون الطرق الكهربائية مفيدة للغاية لوسائل النقل العام وما شابهها، والتي غالبًا ما تسير على نفس الطرق المتكررة. على سبيل المثال، يمكن لطرق الشحن اللاسلكي في محطات الحافلات أن توفر للحافلة ما يكفي من الشحن لتستمر طوال اليوم. وقالت نادية جكريتزا، أستاذة الهندسة المدنية والبيولوجية بجامعة بوردو " "لا نتوقع أن تكون الطرق مكهربة بنسبة 100%، لكننا بالتأكيد نرى أن هذه التكنولوجيا قابلة للتطبيق ماليًا وضرورية أيضًا في المناطق الريفية حيث قد لا يكون لدينا الكثير من محطات الشحن".

تدعيم الليثيوم

وفي إطار دعم الطاقة الجديدة، قال علماء إنهم اكتشفوا أكبر مستودع لليثيوم في العالم داخل بركان خامد في الولايات المتحدة، والذي سيكون قادراً على تلبية الطلب العالمي على البطاريات لعقود من الزمن. وأبلغ علماء البراكين والجيولوجيين عن أدلة على وجود كالديرا ماكديرميت على حدود نيفادا وأوريجون تحتوي على ما يصل إلى 120 مليون طن من الليثيوم، مما يعد مزيدا ضخما سيؤثر على ديناميكيات الأسعار والعرض من الليثيوم على مستوى العالم. وانفجر البركان العملاق منذ حوالي 16 مليون سنة، مكونًا المعدن النادر داخل صخوره البركانية. وحالياً تُستخدم بطاريات الليثيوم أيون لتشغيل كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية وحتى السيارات الكهربائية.

الطلب العالمي

تشير توقعات العرض الحالية إلى أن هناك حاجة إلى ما يقرب من مليون طن متري من الليثيوم لتلبية الطلب العالمي بحلول عام 2040 - أي زيادة بمقدار ثمانية أضعاف عن إجمالي الإنتاج العالمي في العام الماضي.

تقدر حسابات الباحثين أن كالديرا ماكديرميت يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 120 مليون طن متري من الليثيوم، مما يجعله أكبر 12 مرة من كمية الليثيوم الموجودة في المسطحات الملحية في بوليفيا، والتي كانت تعتبر في السابق أكبر رواسب الليثيوم على الأرض.