شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية على «الأطعمة والمشروبات» خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 سبتمبر الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.772 مليار ريال، بتراجع قدره 0.4%، مسجلا 43.929 مليون عملية بارتفاع 1.6 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.636 مليار ريال بانخفاض 1.2%، وبعدد عمليات 51.386 مليون عملية بارتفاع 0.6%.

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السلع والخدمات المتنوعة

أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.243 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت 781.440 مليون ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع الصحة في المرتبة الخامسة مسجلًا 778.491 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 680.572 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس والأحذية سابعا بقيمة عمليات بلغت 590.726 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 331.803 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 300.442 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الترفيه والثقافة جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 250.479 مليون ريال، تلاه قطاع الفنادق بقيمة عمليات بلغت 243.240 مليون ريال.

11.18 مليار ريال «إنفاق المستهلكين» في أسبوع

وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 سبتمبر الحالي نحو مليار ريال، مقابل 11.186 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، متراجعا بنسبة 1.2%، فيما بلغ عدد العمليات 181.876 مليون عملية، مقابل مليون 180.155عملية، بارتفاع 1%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.761 مليار ريال بانخفاض قدره 1.9%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.600 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 568.540 مليون ريال، منخفضة بنسبة 2.2%، بينما بلغ عدد العمليات 1.619مليون عملية بارتفاع قدره 0.3%.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 425.771 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 422.377 مليون ريال.

وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 323.471 مليون ريال، بتراجع قدره 1.8% على أساس أسبوعي.