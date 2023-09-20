شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يزور غرفة القاهرة لمناقشة المشاركة فى معرض كانتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا من المركز التجاري المصري الصيني، وتم عقد اجتماع مع مسئولي معرض كانتون عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث مشاركة الجانب المصري في النسخة 134 من المعرض المُقرر انطلاقها في 15 من أكتوبر المقبل ، خاصة أن المعرض يعتبر من أكبر وأضخم المعارض التجارية على مستوى العالم من حيث المساحة وحجم البضائع وعدد المشاركين والمنتجات المعروضة ،جاء هذا اللقاء في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.

وطالب أيمن العشري الجانب الصيني بضرورة تخصيص منصة أو جناح في هذه النسخة من المعرض للمنتجات المصرية في مختلف القطاعات، واعتبره مطلبًا مهمًا للجانب المصرى بحيث تكون الاستفادة متبادلة بين مصر والصين والدول المشاركة في المعرض.

واستعرض أيمن العشرى المميزات والحوافز المصرية للمستثمرين والفرص الاستثمارية الكبيرة المُتاحة بالسوق المصرى في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى الطفرة التنموية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة والبنية التحتية المهمة التي تحققت على أرض الواقع وشبكة الطرق والكباري وتنفيذ مشروعات ضخمة وفرت فرص استثمارية في مختلف المجالات ، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية والمدن الصناعية الكبرى ومشروعات توليد الطاقة وغيرها من المشروعات القومية المهمة بآليات تناسب العصر الحديث ، مشيرًا إلى بعض الفرص الاستثمارية فى مصر ، والتى يمكن الاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجارى المشترك منها " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة - اللوجيستيات والمواصلات - الكيماويات والأدوية - المقاولات والعقارات - المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات" .

ولفت "العشرى" إلى تطلع الجانب المصرى إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية ، خاصة بعد أن قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية ، فضلًا عن إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق .

من جانبه أكّد الوفد الصيني أن المعرض في نسخته الـ134 يعتبر فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، وكذلك المشاركة مع الدول الأخرى، ويمثل انفتاح الصين على العالم ويزيد من التبادل التجارى العالمي، ويشارك فى المعرض عدد كبير من رواد الأعمال سواء بالتواجد الفعلي بالمعرض أو عبر الإنترنت ، وتم تحسين كافة خدمات المعرض بشكل كبير وبه أكثر من 2000 منصة لعرض المنتجات المختلفة.

وردًا على مطلب رئيس غرفة القاهرة بتخصيص منصة أو جناح خاص بالمنتجات المصرية بالمعرض ، قال الوفد الصيني إنه بالفعل هناك 3 مراحل بالمعرض سيتم عرض من خلالها المنتجات المصرية ، وسيتم الإعلان عنها رسميًا في كل مرحلة على حده .

وأكّد الوفد الصيني على أهمية مشاركة الجانب المصري في المعرض ، ، وأن المعرض يساهم في زيادة حركة الاقتصاد العالمية ، وهو معرض دولي تأسس منذ عام 1957 ومساحته حوالي مليون ونصف متر مربع ، ويضم حوالي 35 ألف منصة وبه كافة المجالات ، وأن المشاركة بالمعرض تكون بالمشاركة الفعلية في فعالياته أو عبر الإنترنت بعد التسجيل مسبقًا به.