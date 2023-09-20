شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك التجارى" و"أى فاينانس" يحافظان على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ صعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وحديد عز على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات اقتربت من 1.5 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 20019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 24144 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8384 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5704 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 5561 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك.

كما أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي شارم دريمز للاستثمار السياحي، ومصر للفنادق.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال عدد 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 932.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 25.1 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة 100 ألف سهم، 16539 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 30.9 ألف سهم، 364.6 ألف سهم، 103.3 ألف سهم، 250 ألف سهم، 25 ألف سهم، 630.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 6761 سهم، 6.1 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ومصر للفنادق، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 499.5 ألف سهك، 9780 سهم، 360 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة لنظر عرض خطاب الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "ايثيدكو" بشأن قرار مجلس إدارتها بإرجاء صفقة استحواذ شركة سيدبك على شركة ايثيدكو لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال شركة ايثيدكو من خلال التجاري الجزئي لبعض مساهمي الشركة.