شكرا لقرائتكم خبر عن «رُوّاد» الشارقة تعرّف قطاع الأعمال بمزايا الـ «فرانشايز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع شركة «امتياز» المتخصصة في الامتيازات التجارية (الفرانشايز)، أمسية بعنوان «بناء مستقبل بنظم الفرانشايز»، بحضور 27 من رواد ورائدات الأعمال المهتمين بدخول تجربة حقوق الامتياز التجاري، باستكشاف الفرص التي يحملها هذا القطاع، قدمها الخبير المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة «امتياز».

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، مدير المؤسسة، أن الإمارات تعد وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري للعديد من الشركات العالمية ذات العلامات التجارية القوية، وأن «روّاد» قطعت خطوات بارزة في استقطاب واحتضان المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الناجحة، وضمها إلى مجموعة المشاريع النوعية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة، والعمل على تقديم سبل الدعم المتكامل للعلامة التجارية لهذه المشاريع وتطويرها وإعدادها، للانتقال إلى إمكانية توفير ومنح حقوق الامتياز التجاري إلى شركات أخرى، لافتاً إلى أن عدد المشـاريع المنضمـة للعضويـة الحاصلـة، أو المانحـة لحقـوق الامتياز، ارتفع إلى 4 مشـاريع، 3 منها في مدينة الشارقة، وواحد فـي خورفـكان.

وخلال الأمسية، تحدّث المستشار لوتاه، عن أهمية تعزيز وتحقيق الفرص الاستثمارية للأفكار والحلول الابتكارية، التي يمتلكها المشاركون في البرنامج عبر مساعدتهم على فهم مضمون هذا الامتياز، وكيفية نجاحهم في تحقيق أهدافهم والوصول بمشاريعهم وتجاربهم التجارية للعالمية، من خلال الجذور المحلية، إضافة إلى الاستراتيجيات المثلى للاستفادة من المزايا، التي يقدمها هذا النموذج من الأعمال في تنمية مشاريع رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد لوتاه ضرورة فهم الراغبين في دخول تجربة الامتياز لماهية أدوار ومسؤوليات الشراء وأشكال هذا الامتياز، وتطوير مهارات التفاوض لديهم حول الامتياز التجاري، فضلاً عن الإلمام بالجوانب التشغيلية، لضمان نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منه.