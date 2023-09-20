شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تطلق ملتقى اقتصادياً يستهدف 200 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ملتقى رواد الأعمال 2023 في نسخته الأولى، الثلاثاء، في فندق هيلتون جاردن-إن في الإمارة، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة، حيث استضاف الملتقى مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وذكرت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أن الملتقى جاء تتويجاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل، التي عقدتها الإدارة مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، منذ بداية العام، للوقوف عند تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد على دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة، لذا فإن هدف الملتقى تعزيز بيئة الأعمال، من خلال استضافة شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين تحت سقف واحد، بحيث يكون فرصة لعرض الأعمالِ، وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة، وبالتالي خلق بيئة حاضنة للمشاريع ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة.

وقالت عائشة العيان إن الملتقى توزع إلى قسمين رئيسيين، كان الأول لفئة المتحدثين، الذين تمثلهم 9 شركات كبرى محلية وإقليمية وعالمية، حيث قدمت هذه الشركات عدداً من الورش والجلسات النقاشية، عرضت من خلالها مواضيع اقتصادية وتقنية مختلفة، كمهارات التسويق والإعلام والتوصيل والأجهزة والتقنيات الحديثة وحلول الدفع والخدمات المصرفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال.

وشملت هذه الفئة كلاً من شركات: سناب شات وجوجل ونتوورك وفودكس ومكاني وطلبات ونون وباكمان ومصرف الإمارات للتنمية. أما القسم الثاني من الملتقى، فتمثل بإتاحة الفرصة أمام الشركات المشاركة ورواد الأعمال للقاء بعضهم بعضاً، وعرض خدماتهم وأعمالهم، ما يسهم في توطيد العلاقات الاستثمارية في الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتيح لهم التوصل إلى اتفاقات أو توقيع عقود تسهم في تعزيز أعمالهم.

واستهدف الملتقى أكثر من مئتي شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة، من مختلف القطاعات والمجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة والعطور والأزياء والذهب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين والصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، إضافة إلى أصحاب رخص الغد ورخص فرصة وطلاب الجامعات المقبلين على الدخول في ريادة الأعمال.

وأوضحت عائشة العيان أن الملتقى عرض باقات ومميزات وتسهيلات عديدة لقطاع الأعمال في رأس الخيمة، يمكن للعديد الاستفادة منها، مشيرة إلى أن المشاركة في مثل هذا الحدث، كانت فرصة ذهبية لمقابلة شركات ومستثمرين في مجالات متنوعة والاطلاع على مهاراتهم وممارساتهم، وتبادل الخبرات ومد جسور استثمارية فيما بينهم.