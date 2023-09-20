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الأسهم خضراء.. ومؤشر سوق دبي يكسر 4100 نقطة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.13% عند مستوى 4120 نقطة في منتصف جلسة الأربعاء، مدعوماً بمكاسب أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، فيما ارتفع سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.06% إلى 9827.99 نقطة.

وارتفع «إعمار العقارية» 3.37% إلى مستوى 7.36 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 2.25% إلى 18.2 درهم، و«إعمار للتطوير» 4.47% إلى 7 دراهم و«دبي الإسلامي» 0.88% إلى 5.72 درهم.

وقاد الإرتفاعات في سوق أبوظبي، «الدار العقارية» بارتفاعه 0.92% إلى 5.46 درهم، كما ارتفع «ملتيبلاي» 0.75% إلى 4.03 درهم.

ووصلت إجمالي السيولة إلى مليار درهم، منها 646.24 مليون درهم في سوق أبوظبي، و415.85 مليون درهم في سوق دبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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