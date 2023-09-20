مركز دبي المالي: الاستثمار في الابتكار يعزز الدور الريادي للإمارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع «ريفينيتيف»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، مزود البيانات الخاص بالأسواق المالية والبنية التحتية، الأربعاء، تقريراً بعنوان «آفاق الابتكار في الخدمات المالية»، يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار، التي اندلعت خلال الجائحة، لا يزال هذا القطاع يشهد تحولات كبيرة، إذ أسهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة، وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد، بمن فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا، بتعزيز وجودهم في سوق حيوي دائم التغيير.

نمو التكنولوجيا المالية

ولفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات، أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة، وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار، في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دبي والعالم، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الغربية وآسيا وإفريقيا.

وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية، من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية فئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية، مبيناً أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة، لتسهيل التطوير السريع، وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية، من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية حاضنة استوديوهات المشاريع.

وتعد دبي ومركزها المالي مركزاً عالمياً استراتيجياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، إذ يحتضن المركز منظومة شاملة للابتكار تزود المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على حد سواء بالأدوات والمنصات والدعم التنظيمي، ما يسهم في تمكين الابتكار المالي. ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الرائدة، وبرامج مُسرّعات الابتكار، ومنصات بناء المشاريع، ورأس المال الاستثماري وغيرها من أدوات تمويل الشركات الناشئة، وبرامج تنمية المواهب المعترف بها دولياً.

فرص للتوسع

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دبي والعالم، وما من شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في المركز دبي المالي العالمي، ونشهد مستوى متفوقاً وفعّالاً من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التالية».

فيما قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: «أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى، من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير، التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال. لقد شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة. ويقدم التقرير نظرة عامة على أهم محركات الابتكار في القطاع المالي، ورؤى حول الابتكارات المالية الجديدة، التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع».

وتم اعتماد التقرير، خلال اجتماع استضافه المركز، مع عدد من قادة القطاع ضم كلاً من جافين باين، رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في أمازون، وأكشاي شوبرا، نائب الرئيس، ومدير قسم الابتكار والتصميم في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ودانيال عبد الخالق، مدير الابتكار في شركة «إي آند إنتربرايس»؛ وألان فرانسيس، نائب رئيس أول، بنك أبوظبي الأول. وضمت قائمة المتحدثين الآخرين يوسف كمال، الشريك الإداري لشركة «يو+ ديجيتال فينتشرز»؛ وحسام زيادة، الشريك في «سترايبر»؛ وسيماس تشيكوسكاس، مدير «فيوتشر لابس»؛ وماري دولين، رئيسة محفظة المشاريع في بنك دبي التجاري. وحضر الاجتماع نيابة عن «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» كل من ستيف جوتز، الابتكار المؤسسي، وميشيل سكاتاجليني، استراتيجية الابتكار، وأدارت الجلسة سيلفينا بروجيا، مديرة التمويل المستدام للأسواق الناشئة في «ريفينيتيف».