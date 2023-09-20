شكرا لقرائتكم خبر عن «رولينج بلس» تستثمر مليار يورو لإنشاء مصنع إطارات في السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقداً لإنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو، مع شركة «رولينج بلس» العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين إطار سنوياً.

وشهد التوقيع، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث تقرر إقامة المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع، على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُنفذ المشروع، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، على 3 مراحل، تشمل الأولى الأعمال الإنشائية وخطوط الإنتاج الخاصة بالإطارات. وتشمل الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وتركز المرحلة الثالثة على إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل، وتحقيق إنتاج 7 ملايين إطار.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، عقب حضوره التوقيع، أن استراتيجية الهيئة تهتم بتوطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، من خلال الاعتماد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع «رولينج بلس» لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات، والصناعات المكملة لها، من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها.

وقال إن المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، ضمن خطوات مدروسة تقوم بها المنطقة الاقتصادية لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى أن إلى المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور «شركة التنمية الرئيسية»، الذراع الاستثمارية للهيئة الاقتصادية.

وأضاف وليد جمال الدين أن أهمية هذا المشروع تكمن في توطين صناعة الإطارات محلياً، خاصة بعد وجود الشريك الفني الفنلندي «بلاك دونتس»، ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.