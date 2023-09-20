شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في دبي عند 2.28% في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي لشهر أغسطس/ آب من العام الجاري 2023، إلى 108.51 نقطة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو/ تموز 2023) والذي سجل خلاله 107.98 نقطة.

وبذلك، عاد التضخم مرتفعاً على نطاق سنوي ليصل إلى 2.28 في المئة، مقارنة مع يوليو/ تموز من 2023 والذي بلغ فيه 1.02 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار 10 خدمات ومجموعات إنفاق رئيسية أبرزها: التأمين والخدمات المالية، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، فيما تراجعت أسعار 3 مجموعات أبرزها النقل وبنسبة 11.15 في المئة.

وعلى نطاق شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف بنسبة 0.49 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار 6 خدمات ومجموعات أبرزها: التأمين والخدمات المالية، والنقل، والترفيه والرياضة.

بينما تراجعت في 4 مجموعات إنفاق أبرزها: المطاعم والفنادق و المعلومات والاتصالات، فيما استقرت أسعار 3 خدمات ومجموعات إنفاق على مستوياتها الشهرية.