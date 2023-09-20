شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى معدلات التضخم في 3 دول عربية خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ارتفاع في 3 مجموعات

الكويت

المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر مستوى 106.25 نقطة في أغسطس/آب الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.58% مقارنة مع شهر يوليو/تموز الذي سبقه، وزيادة بنسبة 2.38% على أساس سنوي قياساً مع شهر أغسطس المماثل من عام 2022.ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017- 2018.وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، الأربعاء، بأن الانخفاض الشهري للمؤشر في أغسطس/آب الماضي مقارنة بشهر يوليو/تموز الذي سبقه، يعزى إلى الانخفاض في 6 مجموعات وهي، مجموعة الترفيه والثقافة 3.37%، تلتها النقل 1.65%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.99%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.14%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.79%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.13%.في المقابل، حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.46%، تلتها مجموعة التعليم 1.62%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات الصحة والتبغ والاتصالات.وعند مقارنة شهر أغسطس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.38%، وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار 8 مجموعات هي: مجموعة الاتصالات 15.85%، ومجموعة الترفيه والثقافة 7.91%، ومجموعة التعليم بنسبة 5.70%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 2.33%، ومجموعة النقل 1.85%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.03%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 0.84%، ومجموعة الصحة 0.33%.بينما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضاَ في 3 مجموعات، ضمت مجموعة المطاعم والفنادق 4.59%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.73%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.33%، كما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.00 مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.53% مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وبنسبة 2.70% مقارنة مع شهر أغسطس المناظر له في عام 2022.وفي الكويت، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت خلال شهر أغسطس/آب 2023 بنسبة 3.82% على أساس سنوي؛ بفعل ارتفاع مجموعاته الاثنتي عشرة المكونة للمؤشر، فيما ارتفع المعدل 0.15% شهرياً.وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، الأربعاء، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 130.3 نقطة، مقابل 125.5 نقطة في أغسطس/آب 2022.وأثر في المؤشر ارتفاع مجموعاته الاثنتي عشرة في مقدمتهم مجموعة الكساء وملبوسات القدم 6.97%، مع زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بـ5.70 %، وتذيل القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ 0.30% على أساس سنوي.وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.15%، وسط ثبات أسعار 6 مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفع سعر مجموعة الترفيهية والثقافة بـ0.31%، وتبع ذلك ارتفع سعر مجموعة الكساء وملبوسات القدم بواقع 0.30%.إلى ذلك، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب: «إن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تسارع إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس/آب مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي».وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 10.4% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3%.وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري.