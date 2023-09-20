شكرا لقرائتكم خبر عن «الكراج»..من مبنى مواقف بالرياض لمسرعة أعمال متقدمة محليا وإقليميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مقر "الكراج" الجديد في مدينة الرياض في حرم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور وزير الاتصالات م. عبدالله السواحه، ود.منير الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومتعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمشاركة خبراء وممكني قطاع الشركات الناشئة، وجمع كبير من مؤسسي الشركات الناشئة - بحسب الموقع الالكتروني لـ" كراج".

ويعد "الكراج" مسرعة وحاضنة أعمال للتقنيات المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط.

وتمتد مساحة "الكراج" إلى 28,000 متر مربع بالرياض، ويحتضن أكثر من 300 شركة ناشئة. كما يحتوي على منطقة مخصصة للفعاليات تستوعب أكثر من 1500 شخص.

من مبنى مواقف لمسرعة أعمال

أُنشئ الكراج في مبنى مواقف؛ حيث تم تحويل المبنى إلى مساحة عمل حيث يتضمن الكراج أكثر من 300 شركة ناشئة، ويحتوي على 24 قاعة اجتماعات، ومساحة فعاليات تتسع لأكثر من 1,000 شخص مع مساحات ورش عمل تدريبية مصاحبة.

بدأ الكراج بتمكين واحتضان الشركات الناشئة منذ أبريل 2022، حيث أُطلق بالتعاون مع جملة من الشركاء ومنهم Google for Startups، والمركز الوطني لتنمية تقنية المعلومات، 6 برامج شملت مسرعة أعمال تحت الكراج Plus، ومسرعة ACCESS لتقنيات ذوي الإعاقة، وحاضنة الكراج، وبرنامج MVP Lab، ومسرعة أعمال GAIA، والنسخة الأولى من برنامج Antler في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي الدفعات في هذه البرامج 10 دفعات تضمنت أكثر من 230 شركة ناشئة و450 مؤسس من أكثر من 50 دولة حول العالم. حققت هذه الشركات خلال تواجدها في الكراج إنجازات عديدة، حيث تجاوزت إيراداتهم 24.5 مليون ریال سعودي، وحصدوا استثمارات بأكثر من 215 مليون ریال سعودي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية.

يذكر أن الكراج تم إطلاقه في مؤتمر "ليب" الأول عام 2022، ليكون الرافد الأساسي للشركات الناشئة وحاضنة لمشاريع سعودية وعالمية تنطلق من قلب العاصمة الرياض.