شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر انتظارا لإعلان المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بخصوص أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0938 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأوقية لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1951.10 دولار للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك (يو.بي.إس) "ستظل أسعار الذهب في نطاق التداول على المدى القصير". وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهجه المعتمد على البيانات، وأشار إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 % إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 % إلى 1276.22 دولار.

