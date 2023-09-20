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انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت في ختام التعاملات

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وكالات - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 23.9 نقطة ليسجل 6965.68 نقطةبنسبة انخفاض بلغت 0.34%.

وجرى تداول 158 مليون سهم عبر 11649 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6.4 نقاط ليغلق عند مستوى 5760.23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11% من خلال تداول 84.2 مليون سهم نُّفذت عبر 4860 صفقة نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 31.03 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7615.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.41 % من خلال تداول 73.8 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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