شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لـ «الخطوط الكويتية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت الخطوط الجوية الكويتية رئيسها التنفيذي السابق أحمد الكريباني، رئيساً تنفيذياً بالتكليف بعد ساعات من خلو المنصب، عقب استقالة معن رزوقي.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في بيان على موقع «إكس» مساء الثلاثاء: «إن مجلس إدارتها قرر تكليف الكابتن أحمد الكريباني للقيام بمهام عمل الرئيس التنفيذي للشركة». والرئيس التنفيذي المكلف كان قد تولى المنصب ذاته واستقال منه قبل نحو عشر سنوات، بعد أزمة حول صفقة شراء طائرات إيرباص مستعملة من شركة هندية.

وكان مصدر مطلع في الشركة ووثيقة اطلعت عليها «رويترز» قالا الاثنين: «إن الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي استقال من منصبه نتيجة خلافات مع رئيس مجلس الإدارة الجديد بسبب عدم التوافق حول أسس الحوكمة».

(رويترز)