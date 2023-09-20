شكرا لقرائتكم خبر عن «روتشيلد» يدخل المنافسة على الطروحات الأولية في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

قام بنك «روتشيلد» بتعيين المدير التنفيذي السابق لمجموعة «غولدمان ساكس»، إبراهيم لامريني، في قسم صفقات الشرق الأوسط، حيث يعمل البنك على توسيع نطاق التوظيف في المنطقة.

وقد وقع الاختيار على «روتشيلد» للقيام بالعديد من المهام في الأشهر الأخيرة، ومن ذلك تقديم المشورة بشأن اكتتابات عامة أولية لإحدى شركات الشيشة في دبي ولاثنين من الأصول المملوكة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ومنذ تعيين سعيد العور رئيساً مشاركاً لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2019، أجرى «روتشيلد» من ذلك الحين تشكيل فريق في الإمارات والمملكة العربية السعودية، يضم يضم صانع صفقات غولدمان ساكس السابق، كين كاليخا.

ومن المقرر أن ينضم لامريني إلى فريق عمليات الاندماج والاستحواذ التابعة للبنك الشهر المقبل في منصب اداري رفيع، وفقاً لمصادر لـ «بلومبيرغ».

وخلال فترة وجوده في «غولدمان ساكس»، والذي عمل فيه لمدة 13 عاماً، شارك في عدد من الصفقات بما في ذلك بيع شركة تجارة إلكترونية إقليمية لأمازون.

وعلى الرغم من تضاؤل أحجام التداول في أماكن أخرى من العالم إلا أن النشاط في الشرق الأوسط لا يزال قوياً، حيث تقوم الحكومات بإدراج أصول ومتابعة عمليات الاستحواذ العالمية عبر صناديق الثروة السيادية والشركات المحلية.