شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني يبحث مع وفد فلبيني توطيد العلاقات المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في مقر وزارة المالية في دبي، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من لدكتور بنيامين ديوكنو وزير المالية، وأمينة بانجاندامان وزيرة الموازنة، والدكتور أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وجرى في الاجتماع بحث توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية والاستثمارية بين البلدين اللذين يحتفلان العام المقبل بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي بلغت ذروتها خلال العامين 2021 و2022، وذلك بعد التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في يونيو 2022، فضلاً عن انطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية، وفرص الاستثمار المحتملة، خاصة مع إنشاء أول صندوق ثروة سيادي فلبيني، فضلاً عن تبادل الحلول المالية بين الهيئات الممثلة للبلدين، وقدم الجانب الفلبيني تعريفا عن السندات الخاصة بالعاملين الفلبينيين بالخارج التي تم إطلاقها بالتعاون مع «شركة الصكوك الوطنية» خلال هذه الزيارة لدولة الإمارات والتي تأتي ضمن جولة عالمية تشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة، ونسق لها البنك المركزي الفلبيني مع مجموعة بنوك عالمية منها بنك دبي الإسلامي.