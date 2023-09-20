شكرا لقرائتكم خبر عن 367 مقترحا وملاحظة في منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي م. سعد الشعيل أن منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي قائمة على أربع نقاط رئيسية والتي اشتملت على دراسة المرئيات والملاحظات الصادرة من الجهات الحكومية والبالغ عددها أكثر من 48 جهة بعدد يصل إلى 367 مقترحا وملاحظة.

جاء ذلك خلال سلسلة ورش عمل منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي والجلسات الفنية المصاحبة التي قدمتها اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، للمختصين والمهتمين بمنظومة كُود البناء السعودي.

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ملاحظات القطاع الخاص

أضاف الشعيل أن المنهجية اشتملت على ملاحظات القطاع الخاص من المكاتب الهندسية والمقاولين ومصنعي خطوط الإنتاج، ويعد هذا الجزء الأول من المنهجية.

وجرى تقييم وإضافة التصويبات السابقة في كود البناء السعودي والتي تمت خلال الخمس سنوات السابقة إلى مجال دراسة واعتماد التصويب في منهجية التحديث، بالإضافة إلى اعتماد التحديثات المحلية للمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وموائمة التحديثات والمواصفات الدولية بما يتناسب مع منهجية تطبيق كود البناء السعودي في المملكة.

70 ورشة عمل

وفي الجزء الأخير من المنهجية تم الاعتماد على استيفاء المرئيات خلال ورش العمل التي نُفذت خلال الفترة السابقة والتي بلغ عددها أكثر من 70 ورشة عمل ولقاء والتي تمكن المستفيدين من إبداء المرئيات والملاحظات على محتوى منظومة كود البناء السعودي.

وتضمنت ورش العمل مسارين لعرض منظومة كود البناء السعودي، حيث تضمن المسار الأول: الكود السعودي العام ومجموعة الأكواد الإنشائية، وأكواد ترشيد الطاقة، والكود السعودي للمباني السكنية، والكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية.

وشمل المسار الثاني: الكود السعودي الكهربائي، والكود السعودي الميكانيكي، والكود السعودي للحماية من الحرائق، ومجموعة أكواد المباني القائمة، والكود السعودي للمباني الخضراء، والكود السعودي لغاز الوقود.

وتهدف اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من إقامة هذه الورش إلى تعريف المختصين والمهتمين بمنهجية تحديث منظومة الكود واستقصاء الملاحظات والمرئيات حول منظومة كود البناء، إضافة إلى تحديد العقبات التي واجهت الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي خلال فترة التطبيق الماضية، لمواكبة المتطلبات الفنية والعملية، مع استعراض واقتراح الحلول المناسبة والرفع بها للجهات المعنية.

يذكر أن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - رئيس اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي د. سعد القصبي كان قد أفتتح سلسلة ورش العمل في مدينة الرياض بتاريخ 3 سبتمبر 2023م تلاها ورشة اخرى في مدينة الدمام بتاريخ 7 سبتمبر 2023م ثم اختتمت سلسلة ورش العمل بمحافظة جدة بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

وشهدت سلسلة ورش العمل حضور أكثر من 600 مهتم ومختص تمت خلال ورش العمل وبمشاركة 15 متحدثاً من ذوي الخبرة والاختصاص.