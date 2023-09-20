شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قبيل قرار المركزي الأمريكي والإسترليني يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار اليوم الأربعاء قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في وقت لاحق من اليوم، في حين هبط الجنيه الإسترليني بفعل رهانات متزايدة على أن بنك إنجلترا سيوقف سلسلة رفع الفائدة التاريخية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 % إلى 105 نقاط.

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وكان الجنيه الإسترليني متقلبا، وانخفض في أحدث تعاملات 0.23 % إلى 1.2364 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 % في أغسطس، قبل يوم من قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.0 % من 6.8 % في يوليو.

وقال جولدمان ساكس اليوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني كان أقل بكثير من المتوقع في أغسطس.

وتتوقع الأسواق بنسبة 60 % تقريبا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير غدا بعد 14 زيادة متتالية تمتد إلى ديسمبر 2021.

من ناحية أخرى، تتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بين 5.25 % و5.50 % مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.87 للدولار بعدما لامس مستوى هو الأدنى في 10 أشهر مقابل العملة الأمريكية عند 148.17 قبل قرار الاحتياطي الاتحادي.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية وسجل 7.3055 بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.24 % إلى 1.0705 دولار.

