الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذان جولات رقابية مشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفّذت الفرق الرقابية الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات رقابية على المنشآت العقارية للرقابة والالتزام بنظام الوساطة العقارية، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتوطين القطاع العقاري، حيث يأتي ذلك ضمن التعاون القائم بين الهيئة العامة للعقار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت الجولات الرقابية المشتركة رصد عدد من المخالفات تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار برنامج أجير، والعمل لدى غير صاحب العمل.

من جانبها دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق الوزارة عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

يُذكر أنّ الجولات الرقابية المشتركة تعدّ من مسارات أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة، حيث تعمل الهيئة العامة للعقار على أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال عبر الرقم الموحد (199011).