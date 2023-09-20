شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قبيل قرار «الفيدرالي».. والإسترليني يهوي بعد بيانات التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار، الأربعاء، قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق، في حين هبط الجنيه الإسترليني بفعل رهانات متزايدة على أن بنك إنجلترا سيوقف سلسلة رفع الفائدة التاريخية.

وتراجع مؤشر الدولار، 0.1% إلى 105 نقاط. وكان الجنيه الإسترليني متقلباً، وانخفض 0.23% إلى 1.2364 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس/آب.

التضخم في بريطانيا

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7% في أغسطس/آب، قبل يوم من قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة».

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7% من 6.8% في يوليو/تموز.

وقال جولدمان ساكس، الأربعاء: «إنه يتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني كان أقل بكثير من المتوقع في أغسطس/آب».

وتتوقع الأسواق بنسبة 60% تقريبًا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير غدا بعد 14 زيادة متتالية تمتد إلى ديسمبر/كانون الأول 2021.

من ناحية أخرى، تتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بين 5.25% و5.50%، مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

استقرار الين

واستقر الين عند 147.87 للدولار، بعدما لامس مستوى هو الأدنى في 10 أشهر مقابل العملة الأمريكية عند 148.17 قبل قرار الاحتياطي الاتحادي.

ولم يشهد اليوان تغيراً إلى حد كبير في التداولات الخارجية وسجل 7.3055، بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير الأربعاء. وارتفع اليورو 0.24% إلى 1.0705 دولار. (رويترز)