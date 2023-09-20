شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «آيفون 15» في فرنسا يصطدم بإضراب موظفي «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بلومبيرغ)

دعا نقابيون يمثلون موظفي متجر أبل في فرنسا إلى إضراب وطني يومي الجمعة والسبت، تزامناً مع طرح هاتف آيفون 15 الجديد للبيع.

كجزء من مفاوضات الأجور السنوية، تريد مجموعة من النقابات التي تضم «سي جي تي» و «سي أف تي سي» و «سي أف دي تي» و «أونسا» زيادة بنسبة 7% في رواتب جميع الموظفين لتعويض التضخم.

وقالوا في بيان مشترك: «إن هذا مطلب مشروع لم يتم تلبيته».

وعرضت شركة أبل فرنسا زيادة الأجور بنسبة 4.5%، وفقاً لمحطة الإذاعة الوطنية «فرانس إنفو».

وسيتخذ الإجراء الصناعي أشكالاً مختلفة في متاجر أبل العشرين في فرنسا، مع توقف بعض الموظفين عن العمل لمدة ساعة واحدة فقط.

وقالت النقابات: «إنه من المتوقع تنظيم تظاهرة أمام متجر أوبرا باريس الجمعة».