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بورصة قطر تنخفض بنسبة 0.23 %

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وكالات - الدوحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بواقع 24.01 نقطة، أي بنسبة 0.23 %، ليغلق عند مستوى 10294.65 نقطة.

وخلال جلسة اليوم، جرى تداول 154 مليونًا و890 ألفًا و752 سهمًا، بقيمة 446 مليونًا و195 ألفًا و881.584 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16047 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و702 مليون و423 ألفًا و189.460 ريالًا، قياسًا بـ 604 مليارات و707 ملايين و67 ألفًا و710.830 ريالًا، في الجلسة السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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