شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول بـ306 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأول السعودي، بقيمة 306.181 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن مدة التمويل حتى تاريخ 30/09/2024، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.