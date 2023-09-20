شكرا لقرائتكم خبر عن شركة چدار تنفذ استثمارات بقية 10 مليارات جنيه بمشروع سى ڤيو بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- وائل عبدالغنى: شركة چدار لديها ملاءة مالية قوية ولم نلجأ للبنوك خلال فترة تنفيذ المشروع

- نستهدف دعم الدولة والمواطن من خلال أنظمة سداد مرنة تصل لـ10 أعوام.. والمشروع أصبح مركزا لتنظيم الحفلات الغنائية بكبار النجوم فى الوطن العربى

أحدثت شركة چدار العقارية، نقلة نوعية فى منطقة الساحل الشمالى بالكامل، من خلال مشروع سى ڤيو، والذى يعد أكبر مشروعات الشركة بمنطقة الساحل الشمالى، وشهد إقبالا غير متوقع منذ اليوم الأول لإطلاق المشروع.

كشف وائل عبدالغنى، رئيس شركة چدار العقارية، عن حجم استثمارات شركة چدار فى مشروع سى ڤيو الساحل الشمالى، وخطة التسليمات لعام 2023، وأبرز الخدمات داخل المشروع.

وأوضح وائل عبدالغنى، أن حجم استثمارات مشروع سى ڤيو الساحل الشمالى تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المشروع يتضمن خدمات عدة أبرزها فندق 5 نجوم، و49 حمام سباحة، ومنطقة تجارية تتضمن مطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية، وgym، وأكوا بارك وclub hous ومسجدا.

وأكد أن مشروع سى ڤيو الساحل الشمالى، أصبح مركزا لإطلاق وتنظيم الحفلات الغنائية لكبار النجوم فى الوطن العربى، حيث تم تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار النجوم أبرزهم محمد منير، وراغب علامة وغيرهما من كبار النجوم فى الوطن العربى، وهو ما يبرهن على قوة وصدارة المشروع فى منطقة الساحل الشمالى بالكامل.



شركة چدار

وأشار إلى أنه تم تسليم 600 وحدة فى المرحلة الأولى للمشروع، موضحا أن حجم المبيعات المستهدفة حتى نهاية العام الجارى تبلغ 3 مليارات جنيه، فضلا عن أنه تم تحقيق حجم مبيعات خلال الفترة السابقة داخل المشروع 3 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى بالكامل، وحققت الشركة نسبة مبيعات مرتفعة فى المرحلة الثانية، موضحا أن شركة چدار العقارية نجحت فى التغلب على كل الأزمات السابقة التى واجهت السوق المصرى مرورا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القدرة الشرائية، من خلال أنظمة مسداد مختلفة ساهمت فى زيادة نسبة الإقبال.

وأكد أن المشروع مقسم على 3 مراحل، المرحلة الأولى منه تمثل 50 % من مساحة المشروع بالكامل، لافتا إلى أنه تم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل فى وقت قياسى، فى ظل الأزمة التى يعانى منها السوق العقارى المصرى، وهو ما يؤكد على الثقة الكبيرة التى تتمتع بها شركة چدار العقارية داخل السوق العقارى المصرى.



شركة چدار

وأوضح أن مشروع سى ڤيو يقع بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح على البحر مباشرة وعلى بُعد ساعتين من محور الضبعة، لافتا إلى أن المشروع يتمتع بواجهة على البحر تصل لـ1000 متر، مما أعطى المشروع تميزا بخدماته وتنوعها، كما أن المساحة الخدمية والترفيهية للمشروع على مساحة 200000 متر مربع كاملة على البحر، من المساحة الإجمالية للمشروع وتصل لـ150 فدانا، ويضم المشروع «فندق 5 نجوم على البحر، ومولا تجاريا، 49 حمام سباحة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، أكوا بارك، نادى صحى»، مشيرا إلى أن عدد وحدات المشروع يصل لـ2500 وحدة تقريبا مقسمة ما بين الفيلات المستقلة والتوين على البحر مباشرة، والشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 57 مترا.

وأكد أن شركة چدار العقارية، تعد أول شركة تقرر طرح وحداتها على نظام تقسيط يصل لـ10 أعوام، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليا هو ما جعل الشركة تقدم على هذه التجربة فى طرح وحدات سكنية بأقساط تصل لـ10 أعوام، وهو ما يجعل الشركة مطورا وممولا فى نفس الوقت، فى ظل شركات عقارية كبرى تعانى من تعثر فى تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

وأشار إلى أن مشروع سى ڤيو هو أحد مشروعات المؤتمر الاقتصادى 2015، الذى عقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن هذه المشروعات كانت تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما جعل الشركة تأخذ على عاتقها دعم الدولة والسير على نهج الحكومة فى توفير وحدات سكنية للعملاء بأقساط كبيرة، وذلك تماشيا مع الوضع الحالى عقب أزمة كورونا، لافتا إلى أن فلسفة الشركة الجديدة تجعل من الاستثمار فى العقار أفضل استثمار فى الوقت الحالى.

وقال وائل عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة چدار، إن شركة چدار رغم حداثتها فى السوق العقارى المصرى، إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة فى القطاع العقارى، فى وقت قياسى، وذلك نظرا للخبرات التى تتمتع بها، فضلا عن القدرة المالية الكبيرة لدى الشركة، وهو ما جعلها تضخ أكثر من 2 مليار جنيه فى أعمال التنفيذ دون اللجوء للبنوك أو الحصول على تمويلات بنكية.

وأضاف وائل عبدالغنى، أن شركة چدار بدأت مؤخرا فى التفاوض مع عدد من الشركات العالمية، وذلك لإدارة الفندقين بمشروع سى ڤيو الساحل الشمالى، موضحا أن المشروع يتضمن أكثر من 300 غرفة فندقية.

وأشار إلى أن شركة چدار تسعى دائما أن يكون فكرها الخاص بطرح المشروعات وعمليات التنفيذ خارج الصندوق، وهو ما يؤكد على مدى الثقة الكبيرة التى تتمتع بها الشركة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن سياسة شركة چدار اختلفت بعد كورونا، بمعنى أن الشركة تسعى لتوفير كل احتياجات العملاء من سكن ملائم وخدمات ترفيهية على أعلى مستوى، بالتناسب مع قدرته الشرائية ودخله الشهرى، لذا لجأت الشركة لطرح المرحلة الثالثة من مشروع سى ڤيو على أقساط كبيرة تصل لـ10 سنوات.



شركة چدار

وشدد على أن سياسة شركة چدار تعتمد على التنفيذ فقط، بخلاف شركات أخرى التى تصرف ملايين الجنيهات على الدعاية وتجعل التنفيذ فى مراحل متأخرة من أولوياتها، موضحا أن تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة والالتزام مع العملاء أكبر دعاية للشركة ورسالة على المصداقية الكبيرة التى حظت عليها الشركة فى الفترة الأخيرة.

وأكد أنه تم تخصيص أرض المشروع فى عام 2017 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال فترة لا تتجاوز الـ24 شهرا، فى ظل جائحة كورونا، موضحا أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، حيث تم البدء بإنشاءات المرحلة الأولى فى منتصف عام 2018 بعدد وحدات نحو 700 وحدة، والشركة انتهت من تسليم المرحلة الأولى ويتم تسليم الوحدات بتشطيب كامل.

وأكد أن الشركة استعانت باثنين من أكبر المكاتب الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ وهما المكتب الاستشارى الأفريقى متمثل فى د. إسماعيل العدل ود. أحمد فؤاد، كما استعانت بـ«عمران مصر» كاستشارى مشرف على التشطيب متمثل فى د. مصطفى جبر، لافتا إلى أنه تم التعاقد أيضا مع كبرى الشركات التى تعمل فى مجال إنشاءات حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وهى شركة ايماك، والتى قامت بتنفيذ 18 حمام سباحة من مجمل 49 حمام سباحة.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق التى تم تطويرها فى وقت قصير لتصبح منطقة سياحية واستثمارية طوال العام، خاصة بعد إقامة مدينة العلمين الجديدة، وإقامة المزيد من الخدمات وشبكة الطرق الجديدة التى تخدم منطقة الساحل الشمالى.

وحول مزايا مشروعات شركة چدار قال: تتميز مشروعات شركة چدار العقارية بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية قبل طرحها من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة چدار على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى تساهم بشكل كبير للوصول لإرضاء عملائنا الكرام.

وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى، تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، وذلك بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمناطق الساحلية، وتنميتها، وذلك لجذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتلك المناطق، فضلا عن جعل تلك المناطق مناطق سياحية عالمية تستهدف جذب أكبر عدد من السياح لمصر.

وأضاف أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتلك المناطق من توفير بنية تحتية قوية، وإنشاء عدد كبير من الطرق وغيرها من المشروعات، ساهم فى جذب العديد من المستثمرين لمناطق الساحل الشمالى، وهو ما تسبب فى الطفرة التنموية التى تشهدها تلك المناطق والتى لم تشهدها فى تاريخ مصر بالكامل.

وقال إن الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى مدينة السلوم لم يعرف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الساحل الشمالى سيكون من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية الواعدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال إن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻدا ﺳﯾﺎﺣيا ﻋﺎﻟﻣيا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟمى، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ.