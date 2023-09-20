شكرا لقرائتكم خبر عن "العتال هولدينج" توقع 8 عقود جديدة مع مكاتب استشارية لبدء العمل فى West Leaves والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقة كبيرة لمشروع West Leaves بغرب القاهرة أول مشروعات شركة العتال هولدينج بمنطقة غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، تؤكد إصرار الشركة على سرعة البدء فى الإنشاءات والالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعته الشركة للانتهاء من المشروع حسب الخطة، وفى هذ الإطار وفى احتفالية كبيرة وقعت الشركة فى حضور المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة عقود مع عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والعالمية بقيمة 30 مليون جنيه وهم Benaa Consulting group وذلك لعمل التصميم الإنشائى للمشروع، وMito Consult لعمل التصميمات الميكانيكية للمشروع، وESO Consultancy لعمل التصميمات الكهربائية، وTiba Consulting Engineer لعمل أعمال الحفر والجسات والتربة، والدكتور عمر عثمان لتصميم وتخطيط الطرق، وشركة DMA للإشراف على المشروع، وInversion لإدارة المشروع والإشراف العام، وشركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق والتشغيل، بحضور المهندس رائف فهمى رئيس ومؤسس مكتب رائف فهمى للاستشارات بصفته الاستشارى العام للمشروع، وذلك من أجل بدء العمل الفعلى على أرض مشروع West Leaves.



West Leaves

وقد أعرب المهندس أحمد العتال عن سعادته البالغة بتوقيع هذا الكم من العقود، مؤكدا أنهم جميعا شركاء نجاح لشركة العتال هولدينج ومعظمهم كان له أكثر من تجربة معهم فى مشروعات الشركة الأخرى وأنهم جميعا إضافة حقيقية، خاصة أن الشركة ترغب فى أن يكون مشروع West Leaves مختلفا تماما ويليق باسم الشركة ويلبى طموحات العملاء، خاصة أننا اتفقنا جميعا على تقديم منتج عقارى يختلف تماما عن الموجود فى السوق، وهو ما لاحظناه منذ أن قمنا بطرح المرحلة الأولى من المشروع والتى لاقت ترحيبا غير عادى من العملاء وتم حجزها بالكامل فى فترة قياسية ولدينا قائمة انتظار كبيرة للمرحلة الثانية، ومشروع West Leaves إضافة حقيقية لمنطقة غرب القاهرة، حيث يقع فى موقع استراتيجى متميز بواحدة من أكثر المناطق الحيوية فى مدينة 6 أكتوبر على بعد 300 متر من محور 26 يوليو، و300 متر من الصحراوى خلف محطة وقود ChillOut، يقام مشروع West Leaves على مساحة 38 فدانا، وقد تم تصميم هذا المشروع بحيث يراعى تطبيق عناصر الاستدامة تحقيقا لرؤية الشركة الهادفة لبناء مشروعات سابقة لعصرها ذات قيمة مضافة تزيد قيمتها مع مرور الأعوام.



West Leaves

وأضاف المهندس أحمد العتال: يتكون مشروع West Leaves من مرحلتين بمساحة بنائية 29 ألف متر مربع، ويضم عددا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بواقع 31 مبنى سكنيا عبارة عن أرضى و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 80 مترا مربعا و300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققا فندقية، وفندقا يتكون من 150 غرفة إلى جانب وحدات إدارية ومساحات تجارية تصل إلى 40 ألف متر، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة.

يتميز المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذى تشهده منطقة غرب القاهرة وقمنا بالاستعانة بأمهر الاستشاريين فى كل المجالات فى مصر، وهذا توجه عام للشركة نسير فيه بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة أننا نسعى للاستثمار فى القوة البشرية بالشركة، فقد اتفقنا مع شركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق على تدريب العمالة لدينا عبر أكاديمية العتال من أجل رفع كفاءتهم وليكونوا جاهزين لحمل الراية فيما بعد، حيث تقوم الأكاديمية بتدريب وتعليم العمالة التى نحتاجها فى كل المجالات لرفع كفاءتهم وليكونوا قادرين على الابتكار وتحقيق رؤية شركة العتال هولدينج.



التوقيع مع المكاتب الاستشارية

مشروع West Leaves يصل إجمالى الاستثمارات فيه إلى نحو 5 مليارات جنيه تقريبا ويحتوى على 800 شقة فندقية، وتم الاتفاق مع مجموعة هيلتون العالمية لعمل فندق فى المشروع وإدارة الشقق الفندقية، وهو ما نعتبره إضافة كبيرة جدا لشركتنا وستضع المشروع فى مكانة متميزة، كما يوفر مشروع West Leaves عددا من الخدمات عالية الجودة مثل الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى الخاصة باستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة، وذلك من خلال واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة فى هذا المجال شركة «سيمنز الألمانية» والتى تعاقدت معها شركة العتال هولدينج لتوفير خدماتها بكل المشروعات التى تطورها.



Bay Side

وتهتم شركة العتال هولدينج بجميع التفاصيل بدءا من المخطط الرئيسى للمشروع والتصميمات ومراحل التنفيذ المختلفة لتتكامل بهما جميع عناصر الإبداع والابتكار لضمان توفير منتج تتوافر به كل مقومات الرفاهية والفخامة والراحة والرقى بمكان واحد، تم وضع المخطط الرئيسى لهما من قبل المهندس رائف فهمى ذى الخبرة العالمية بمجال التخطيط العمرانى، حيث تهدف الشركة لتنفيذ كل جزء من المشروع بدقة عالية باستخدام أحدث الخامات والأدوات التكنولوجية، ليكون المشروع بالكامل صورة مثالية للمشروعات العقارية العالمية.

يذكر أن شركة العتال هولدينج تشارك فى معرض سيتى سكيب بمشروعاتها المتميزة «بارك لين» العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع West Leaves بمدينة 6 أكتوبر ومشروع باى سيد بالبحر الأحمر، وتوفر أنظمة سداد متعددة لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، ومنح خصومات متنوعة مع وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الفترة الراهنة، خاصة أن الشركة تتبنى استراتيجية عمل لتكون جزءا من التنمية العمرانية الحالية، والتوسع فى السوق العقارى.



Parklane

وتلتزم شركة العتال هولدينج منذ نشأتها بالعمل على تنفيذ رؤيتها الطموحة من خلال مشروعات التطوير العقارى التى تعمل على تحسين نوعية المشاريع الإنشائية بما يسهم فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مطابقة للمعايير الإنشائية الدولية، وقد عززت الشركة مكانتها اليوم كواحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة وتقديرا فى مصر بسبب التزامها نحو عملائها الكرام والتزاما بجودة المشاريع الإنشائية تنفيذا للأعمال المستدامة، بانتهاج مبدأ عمل يقوم على تطبيق مهنى متميز لسياسة الجودة بما يحقق تقديم أعلى مستوى جودة لخدمة العملاء.