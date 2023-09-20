شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى أبو ظبى" تقدم أقوى العروض بـ"سيتى سكيب": إطلاق One Residence بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جهزت شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى- الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية فى مصر - مفاجآت وعروضا حصرية لرواد النسخة الثانية عشرة من معرض سيتى سكيب- أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا - والذى يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، مستهدفة تحقيق مبيعات تعاقدية ضخمة عبر منتجات مصممة لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج البلاد.

وسيشهد جناح شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى بمعرض سيتى سكيب، إطلاق «One Residence» أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الجديدة 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 70 و130 مترا مربعا، سيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهى واحدة من كبرى شركات التصميم فى مصر.

ويقدم One Residence مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافى يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية وقريب من كل الخدمات الرئيسية، ويطل على مساحات خضراء واسعة، وصولا إلى تنوع فى المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء، بالإضافة إلى توفير خدمات الـ«concierge»، كما تقدم شركة سكاى أبو ظبى، عرضا لزوار سيتى سكيب على One Residence يتضمن سداد نسبة 10%مقدما وتقسيط باقى القيمة على 7 سنوات ليناسب القوة الشرائية للشريحة المستهدفة، والمقرر تسليم وحداته عام 2027.

يأتى ذلك استكمالا لنجاح Capital Avenue، وهو واحد من أكبر المشروعات التجارية فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property Award لعام 2022، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق فى العاصمة الإدارية أبرزها موقعه المتميز الذى يطل على واجهات رئيسية وهى الحى الدبلوماسى والممشى السياحى والنادى المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزى، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025، وخصصت «سكاى أبو ظبى» عرض تقسيط لـ«سيتى سكيب» على وحدات Capital Avenue بدفع مقدم يصل إلى 11%وتقسيط الباقى على 8 سنوات.

ولتلبية الطلب المرتفع على مشروع Bluetree - الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property Award كأفضل مشروع سكنى عن فئة «المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة» لعام 2023 - تقدم شركة سكاى أبو ظبى لرواد «سيتى سكيب» أفضل برنامج سداد للتيسير على الراغبين فى اقتناء وحدات بالمشروع تشمل دفع 5%مقدما وتقسيط لمدة 8 سنوات، يأتى ذلك بعد نجاح المشروع فى تحقيق مبيعات تخطت 2 مليار جنيه خلال 6 شهور منذ الإعلان عنه فى بداية العام الجارى، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات فى شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات فى وقت قياسى. ونجح Bluetree فى خطف صدارة مبيعات المشروعات السكنية نتيجة تزايد ثقة العملاء فى حرص شركة سكاى أبو ظبى على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة 50 فدانا بأفضل أراضى منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام المشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة، كما أن جميع مبانى المشروع مشيدة على أرضى وأربعة طوابق، لتشغل نسبة المبانى 19%فقط من إجمالى المساحة الكلية، مما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع 1300 وحدة متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكنى يضم شققا ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح بين 115 و300 متر مربع، والجزء التجارى والإدارى الذى يحتوى على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبى كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع ناديا اجتماعيا، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

قال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها فى نقل تجربتها العمرانية الفريدة فى الإمارات للسوق العقارى المصرى خلال وقت قياسى، ولذا ضخت استثمارات بأكثر من 12 مليار جنيه خلال 25 شهرا نجحت من خلالها فى إطلاق 3 مشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.