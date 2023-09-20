سيتى سكيب.. "تطوير مصر" تحقق أعلى مبيعات فى تاريخها بقيمة 12 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر، عن تحقيق أعلى رقم مبيعات فى تاريخها خلال النصف الأول من 2023 بقيمة 12 مليار جنيه، هذا فضلا عن إعلانها تنفيذ خطتها التوسعية الخارجية ونجاحها فى تحقيق مستهدفات التسليمات والتشغيلات فى مشروعاتها المختلفة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى، نجحت تطوير مصر فى تحقيق 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 3.1 مليار جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 400 %، لتصبح أعلى مبيعات تسجلها تطوير مصر فى تاريخها عن نفس الفترة، كما رفعت تطوير مصر مستهدفاتها البيعية هذا العام من 15 إلى 18 مليار جنيه مصرى، وأكد: «أن الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم فى تحقيق رؤيتنا الطموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطنى ورواد مشروعاتنا والمناطق المجاورة».



الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر

على مستوى التوسعات المحلية، نجحت تطوير مصر فى إطلاق سادس مشروع لها وهو ثالث مشروع بالساحل الشمالى باسم «سولت» ويقع فى الكيلو 185 على طريق الإسكندرية مطروح ويشغل مساحة 300 فدان.. يقدم المشروع وحدات متنوعة ما بين شاليهات وفيلات منفصلة وتاون وتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 350 مترا مربعا، ويتضمن المخطط العام للمشروع إطلالة مباشرة لمعظم وحداته على واجهة مائية سواء البحر أو البحيرات.

وفيما يتعلق بعمليات التسليم، نجحت تطوير مصر فى تجهيز 2600 وحدة للتسليم فى مشروعاتها المختلفة حتى النصف الأول من عام 2023، ومن المستهدف أن يصل إجمالى عدد الوحدات التى سيتم تسليمها إلى 3600 وحدة بحلول نهاية هذا العام.



شركة تطوير مصر

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تطوير مصر مؤخرا عن تسليم 120 وحدة على البحر مباشرة بمشروع «دى باى» الساحل الشمالى بعد عامين فقط من إطلاق المشروع، إلى جانب تهيئة المرحلة الأولى من شاطئ البحر بطول 320 مترا مربعا وتشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية 2600 متر مسطح لتتيح لكل الوحدات الاستمتاع بإطلالة على المياه، ويأتى ذلك تكليلا لنجاح خطة إدارة «تطوير مصر» فى ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة؛ لزيادة معدلات التسليم وبأعلى مستويات الجودة.

كما أقامت تطوير مصر شراكات مع كبرى الشركات فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء الانتقال للإقامة بمشروع «دى باى» والاستمتاع طوال موسم الصيف، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم «Sports Society»، والتى تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo Sports Management».



شركة تطوير مصر

وعلى صعيد آخر تمكنت الشركة من إطلاق المرحلة الثانية من الكريستال لاجون فى مشروع فوكا باى خلال موسم الصيف، وبذلك نجحت مشروعات تطوير مصر فى الساحل الشمالى أن تصبح وجهة مفضلة للعديد من رواد الساحل خلال موسم الصيف، بفضل ما توفره من وحدات سكنية متنوعة فى التصميمات والمساحات لتلبى مختلف الأذواق، وأيضا توفير بدائل متنوعة لفرش هذه الوحدات مع توفير خدمات متكاملة من صيانة وأمن ونظافة، بالإضافة لتوفير خدمات الضيافة الفندقية مما يعكس استراتيجية الشركة لتقديم قيمة مضافة لعملائها وتوفير مزيج متميز يجمع بين الاستمتاع بالمناخ المعتدل والشاطئ والبحيرات والأنشطة الرياضية طوال النهار، وحضور الحفلات والعروض الموسيقية المسائية.

وفى سياق متصل، شاركت تطوير مصر بمعرض سيتى سكيب جلوبال المقام فى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10-13 سبتمبر الجارى، تأتى مشاركة تطوير مصر فى المعرض فى إطار دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصرى للخارج واستراتيجيتها للتوسع فى الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها فى المنطقة مع جهات وهيئات متعددة، مثل وزارتى الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، ومجموعة نايف الراجحى الاستثمارية.



شركة تطوير مصر

سبق لتطوير مصر الإعلان فى شهر مارس الماضى عن توقيع الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، مذكرة تفاهم مع الأستاذ فهد بن جمال النعيم - وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية، والأستاذ عبدالرحمن الطويل - وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقارى الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM أكبر وأشهر معرض عقارى فى العالم.

كما أعلنت شركة تطوير مصر فى مايو الماضى عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية - إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة فى مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات - لإنشاء شركة مشتركة فى مجال التطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى المملكة، بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقارى السعودى من خلال خبرات كل من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة فى تحقيق رؤية المملكة 2030.



شركة تطوير مصر

وفى إطار سعيها إلى التوسع فى الأسواق الإقليمية، اختارت شركة تطوير مصر، السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين فى المجال العقارى، وتماشيا مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التى تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات، وتعمل الشركتان حاليا على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح أول مشروعاته فى السوق السعودى وبالتحديد فى مدينة الرياض.