شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تشيد بموافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وقال رئيس غرفة القاهرة في بيان له اليوم، إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة ، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين .

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع يوميًا الحركة التجارية بسوق قطاعها ، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات .